الامارات | هل أصيب محمد صلاح بكورونا خلال حفل زفاف شقيقه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب محمد صلاح بكورونا خلال حفل زفاف شقيقه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انشغلت جماهير كرة القدم في مصر والعالم بإصابة مهاجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا، وفق بيان صادر عن اتحاد الكرة، أكد خلاله إيجابية العينة التي خضع لها اللاعب اليوم الجمعة، قبل مباراة الفراعنة مع توغو السبت ضمن التصفيات المؤهلة لتصفيات الأمم الإفريقية،

وأصدر الاتحاد المصري قبل قليل بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكد خلاله أن "المسحة الطبية الخاصة كشفت عن إصابة مهاجم ليفربول محمد صلاح، بفيروس كورونا".

وأوضح البيان أن "صلاح لم تظهر عليه أي أعرض خاصة بهذا الفيروس، الا أن المسحة التي خضع لها قد جاءت إيجابية، فيما جاءت المسحة الخاصة ببقية اللاعبين سلبية".

وأعاد مغردون نشر صور للاعب أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه، وتوقعوا أن تكون قد انتقلت إليه بعد مخالطة أحد المدعوين للحفل.

وكان محمد صلاح قد حضر قبل انضمامه لمعسكر المنتخب المصري، حفل زفافه شقيقه والذي أقيم في القاهرة، إذ أظهرت بعض الصور التي التقطت للمهاجم المصري، عدم ارتداءه الكمامة.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب ليفربول وهو يرقص احتفالاً بتلك المناسبة دون أن يتخذ الإجراءات الاحترازية.

وحضر محمد صلاح حفلاً أقامه له اتحاد الكرة، حضره شخصيات رياضية مصرية بارزة، لتكريمه بمناسبة فوز فريقه بالدوري الإنجليزي، بيد أن منظمي الحفل طبقوا أعلى معايير الإجراءات الاحترازية في هذا الحفل للحفاظ على سلامة الحاضرين.

وتقضي الإجراءات الصحية في مصر أن يخضع اللاعب للعزل الصحي نحو 14 يوماً قبل أن يجرى مسحة جديدة يشترط أن تظهر سلبية قبل السفر مجدداً إلى إنجلترا.

وتواجه بريطانيا الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، اذ فرضت السلطات إجراءات احترازية متفاوتة في البلاد، ربما تكون أشدها في مدينة ليفربول.

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