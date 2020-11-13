الامارات | عاجل.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن إصابة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا (كوفيد 19) في أول ظهور له مع المنتخب المصري استعداداً لخوض مباراتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال الاتحاد المصري في بيان: "كشفت المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني قبل مباراة توغو (غداً السبت) ضمن التصفيات المؤهلة لتصفيات الأمم الافريقية، عن إصابة مهاجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا".

وأوضح البيان أن "صلاح لم تظهر عليه أي أعرض خاصة بهذا الفيروس إلا أن المسحة التي خضع لها قد جاءت إيجابية، فيما جاءت المسحة الخاصة بباق اللاعبين سلبية".

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