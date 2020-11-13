شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من طبيب المنتخب بعد حذف خبر إصابة محمد صلاح بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لملاقاة توجو غدًا، حيث أعلن الجهاز الفني واتحاد الكرة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، لكن الصفحة الرسمية للجبلاية حذفت البيان سريعًا، ونشرت آخر تضمن إعادة إجراء اختبار لثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، لم تحدد هويتهم.

ومن جانبه، رفض الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، التعليق على ما تم تداوله، وأكد أن هناك مسحة جديدة لثلاثة لاعبين، سيتم إجراؤها مساء اليوم، ورفض تحديد موقف «صلاح» من التعرض للإصابة من عدمه.