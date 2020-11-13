شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا: لا يعاني من أعراض ومعزول في غرفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع «صلاح» للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضًا عزل كل المخالطين.

ويخضع الآن إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.