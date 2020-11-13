شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مصر و«كلود لوروا».. تتويج تاريخي للفراعنة وهدف حسام حسن الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول نظيره التوجولي، مساء غدٍ السبت، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر تصفيات أمم أفريقيا 2022 .

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث بمجموعته برصيد نقطين، بينما يتذيل المنتخب التوجولي المجموعة بنقطة يتيمة.

المدير الفني المخضرم، الفرنسي كلو لورا، صاحب الباع الكبير في عالم التدريب بالقارة الأفريقية، والذي يتولى المهمة الفنية للمنتخب التوجولي حالياً، سبق له وأن واجه الفراعنة في 5 مناسبات سابقة قبل موقعة الغد.

باكورة مواجهات منتخب مصر بكلود لورا، كانت في نهائي أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة حينما كان يدرب المنتخب الكاميروني وتُوج الفراعنة باللقب اثر ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمبارة بالتعادل السلبلي.

يتجدد اللقاء بين لوروا ومنتخب مصر في ظل ولايته للكاميرون، وذلك بأمم أفريقيا 1988 بالمغرب، وتفوق الأسود بهدف دون رد.

وفي ولايته لمنتخب الكونغو الديموقراطية يتمكن المنتخب المصري من الحاقه الهزيمة بنتيجة 4/1 بربع نهائي أمم أفريقيا 2006 في مصر، ومباراة كانت شاهدة على أخر هدف دولي يسجله حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخبنا القومي.

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ثلاث مواجهات ودية جمعت لوروا ومنتخب مصر خلال العقد الأخير، الأولى في توليه تدريب المنتخب العماني في 2009 وفاز المصريون بهدف نظيف، ثم تعادل سلبي في ولاية جديدة له لمنتخب الكونغو الديموقراطية، وأخيراً فوز للفراعنة بثلاثية ودياً أمام توجو في 2017.