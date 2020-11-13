شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يخطط لانطلاق الموسم الجديد 18 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط إتحاد الكرة الطائرة إلى إنطلاق الموسم الجديد يوم 18ديسمبر المقبل بدلا من يوم 14 من الشهر نفسه كموعد مبدئى لانطلاق الموسم الجديد لدورى الرجال الممتاز على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل إنطلاق شهر رمضان.

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادى بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين " حق رعاية " ولا يجوز للنادى تجزئة المدة .

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كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات و الشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم .

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين الثنائي محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية التى تحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل