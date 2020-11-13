شكرا لقرائتكم بعد إصابة محمد صلاح بكورونا.. المنتخب يعلن سلبية مسحة الننى وتريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني استعدادا لمباراة توجو غدا في تصفيات أمم افريقيا، وأثبتت النتيجة سلبية مسحة كل من محمد النني ومحمود تريزيجيه لاعبو المنتخب المحترفين في إنجلترا.

وقامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم عبر فيس بوك بحذف بيان إصابة الدولى المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، بعد دقائق من نشر البيان الرسمى الذى أعلن فيه الاتحاد المصرى عن إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى بيان جديد جاء كالتالى:

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اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة.

من ناحية أخرى، رفض مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حضور وسائل الإعلام المران الأخير لأى من منتخب مصر أو توجو قبل مباراتهما غداً فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون، وذلك بسبب الإجراءات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

ويختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، فى السادسة مساء اليوم، تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.