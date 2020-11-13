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اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة محمد صلاح بكورونا

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جدة - عمرو شويل إصابة محمد صلاح بكورونا

حذف اتحاد الكرة المصرية بيان إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة، بفيروس ، من جميع منصابته على التواصل الإجتماعي، بعد 10 دقائق فقط من اعلانه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح مهاجم الإنجليزي بفيروس كورونا عشية مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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صلاح


وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك قبل حذفه: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة".


وتابع الاتحاد: "لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وجاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.


وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".

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