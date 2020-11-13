شكرا لقرائتكم مصدر بالمنتخب يكشف الوضع الحالى لجميع اللاعبين بعد إصابة صلاح بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالمنتخب الوطنى إن عينة جميع اللاعبين داخل المعسكر جاءت سلبية ماعدا الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، الذى يخضع لعزلا صحيا فى الوقت الحالى، مضيفا أن جميع اللاعبين عينتهم جاءت سلبية وسوف يتواجدون فى المران الخاص بالمنتخب بشكل طبيعى.

وجاء تأكيدات المصدر داخل المنتخب بعد إعلان اتحاد الكرة عن إصابة 3 لاعبين من مصر وتوجو بفيروس كورونا، وبذلك أصبحت الحالة المصابة فى لاعبى منتخبنا متمثلة فى النجم المصرى محمد صلاح الذى سيخضع لتحليل جديد، من أجل الاطمئنان حول حالته.

وقامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم عبر فيس بوك بحذف بيان إصابة الدولى المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، بعد دقائق من نشر البيان الرسمى الذى أعلن فيه الاتحاد المصرى عن إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا.

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اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة.

من ناحية أخرى، رفض مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حضور وسائل الإعلام المران الأخير لأى من منتخب مصر أو توجو قبل مباراتهما غداً فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون، وذلك بسبب الإجراءات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

ويختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، فى السادسة مساء اليوم، تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.