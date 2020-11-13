شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر يدعم محمد صلاح: تقوم بألف سلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى إسلام الشاطر لاعب الأهلى الأسبق الشفاء لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا:" الف سلامه للاعبي منتخبنا الوطني المصابين بفيروس كرونا والف سلامه لمحمد صلاح وان شاء الله يقوموا جميعا بالف سلامه".

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية .

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول ..بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

Advertisements

ويخضع نجم المنتخب المصرى إلي مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة وشهد معسكر المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى، عودة الابتسامة مرة أخرى على وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، استعدادا لمباراتى منتخب توجو فى تصفيات كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون.

وأظهرت لقطات الكاميرا ابتسامة تعلو وجه محمد صلاح فى أول ظهور له مع منتخب مصر بعد فترة طويلة من الغياب لها، بعد حالة الجفاء التى جانت تسيطر على علاقة محمد صلاح بمسئولى اتحاد الكرة السابق.