شكرا لقرائتكم إصابة محمد صلاح بكورونا تحرمه من مواجهة توجو غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابة محمد صلاح بكورونا

تأكد غياب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة المنتخب الوطني أمام توجو المقرر لها غداً السبت ، بعد ما أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا حيث جاءت مسحته إيجابية، رغم انه لايعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية حيث خضع الاعب الدولي لبروتوكول طبي .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي يومي 14 ، 17 من شهر نوفبر الجاري ، في إطار تصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الإفريقية 2021 .

قرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر، خضوع لاعبى المنتخب الوطنى الأول لمسحة كورونا جديدة غدا السبت، للتأكد من سلامة اللاعبين قبل السفر إلى توجو ظهر الأحد المقبل، لاسيما بعد تأكد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الطبى للمنتخب عزل محمد صلاح فى غرفته وجميع المخالطين، لاسيما وأن صلاح لم تظهر عليه أى أعراض حتى الأن رغم ايجابية المسحة.

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وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.