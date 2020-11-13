شكرا لقرائتكم مسحة جديدة للاعبى المنتخب قبل السفر إلى توجو بعد إصابة محمد صلاح بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابة محمد صلاح بكورونا

قرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر، خضوع لاعبى المنتخب الوطنى الأول لمسحة كورونا جديدة غدا السبت للتأكد من سلامة اللاعبين قبل السفر إلى توجو ظهر الأحد المقبل، لاسيما بعد تأكد إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب ونجم ليفربول الانجليزى بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الطبى للمنتخب عزل محمد صلاح فى غرفته وجميع المخالطين، لاسيما وأن صلاح لم تظهر عليه أى أعراض حتى الأن رغم ايجابية المسحة.

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وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.