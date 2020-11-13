خال محمد صلاح يكشف كواليس إصابة نجم ليفربول بكورونا

وأضاف أن المسحة الأولى جاءت إيجابية وسوف يخضع لمسحات آخرى وفحوصات للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأكد أن جميع أفراد الأسرة وأقاربه وأبناء القرية كانوا مخالطين له فى حفل زفاف شقيقه وسيخضع أفراد الأسرة للفحوصات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية.

تلقى نادى ليفربول الإنجليزى، ضربة موجعة بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم إصابة نجم المنتخب الوطنى والريدز، محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لينضم الفرعون إلى قائمة الغيابات داخل صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ويعانى ليفربول فى الفترة الأخيرة، من غياب العديد من العناصر الأساسية فى صفوفه أصبح أخرهم محمد صلاح حتى الآن.

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وتلقى فريق ليفربول صدمة جديدة على مستوى خط دفاع الفريق، بعد تعرض جو جوميز، للإصابة خلال تدريبات منتخب إنجلترا، وأعلن الريدز أن المدافع جو جوميز خضع لعملية جراحية ناجحة فى وتر ركبته اليسرى، أمسالخميس، بعد تعرضه للإصابة