شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض مرانه الأول بمعسكر الاسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، مرانه الأخير على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، وذلك قبل السفر إلى الاسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى، يوم 29 نوفمبر الجارى فى دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى عاد إليها ذئاب الجبل بعد غياب استمر لـ 15 عام منذ المشاركة الأخيرة للمقاولون فى بطولات الكاف عام 2005.



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وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

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ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.