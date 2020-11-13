شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى يساند محمد صلاح: ربنا يقومك منها بالسلامه في أسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابة محمد صلاح بكورونا

تمنى مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى الأسبق الشفاء لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا:" الف مليون سلامة عليك يا محمد ربنا يقومك منها بالسلامه في اسرع وقت".

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول ..بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

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ويخضع نجم المنتخب المصرى إلي مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.