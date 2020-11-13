شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف إصابة محمود وحيد وموقفه من التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى ‏من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم ‏‏27 من الشهر الجاري .

وأكد طبيب الأهلي إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.‏

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وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى ‏وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان ‏على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.‏

من ناحية أخرى ، يقوم مسئولو النادي الأهلي بتوثيق عقد مروان محسن مهاجم الفريق خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى السادس من ديسمبر المقبل بعدما قام اللاعب بتجديد عقده مع النادي قبل عدة أسابيع لمدة ثلاثة مواسم وأعلن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب أن توثيق عقد المهاجم الدولي سيتم في غضون أيام ولا توجد هناك مشكلة بين اللاعب والنادي في هذا الأمر ، موضحاً أن التوثيق سيتم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى السادس من الشهر المقبل حسب إتصالاته مع مسئولو الاهلي.