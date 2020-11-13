شكرا لقرائتكم تعرف على خطة منتخب السلة بعد الغاء معسكر صربيا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبى منتخب كرة السلة رجال إلى مسحة كورونا ، و تحاليل pcr ، يوم 25 نوفمبر الجارى، أي قبل منافسات تصفيات البطولة ال|أفريقية للمنطقة الخامسة ، للاطمئنان على اللاعبين ، و كإجراء قبل البطولات ، يخضع له كل لاعبى الرياضات المختلفة .

وكان عمر هشام لاعب المنتخب ، و نادى الزمالك تعرض للإصابة بفيروس كورونا ولم ينضم لتجمع المنتخب في الإسكندرية

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ومن المقرر ان تشهد الفترة المقبلة خوض عدة مباريات ودية بين المنتخب و فرق الدورى ، لحل أزمة المعسكر الخارجى الذى تم الغاؤه في صربيا .

وقررت لجنة منتخبات كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى أن تكون المباريات الودية داخل مصر ، بديلا ، لمعسكر المنتخب الذى كان مقرر اقامته بصربيا وتم الغاؤه بسبب كورونا .وكان من المقرر أن يطير منتخب السلة الى صربيا اليوم لخوض معسكر خارجى في اطار الاستعداد للتصفيات الافريقية التي تقام في الفترة من 27 الى 29 نوفمبر الجارى ، الا انه تم الغاء السفر في ظل تفشى فيروس كورونا في صربيا ، وكذلك الغاء معسكر منتخبات الناشئين و الناشئات تحت 18 سنة الذى كان مقرر اقامته هناك يوم 15 من نفس الشهر .