إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم فى بيان اليوم الجمعة، أن المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم أنه لايعاني من أي أعراض. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين ويخضع نجمنا إلي مزيدا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين ويخضع نجمنا إلي مزيدا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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