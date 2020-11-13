نجم برشلونة السابق ينصح البرسا بالتعاقد مع مهاجم بعد إصابة فاتي

نصح ريفالدو نجم المنتخب البرازيلي وبرشلونة الإسباني، السابق، إدارة النادي الكتالوني، بضم مهاجم جديد لصفوف البلوجرانا.
قال ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحفية "ماركا" الإسبانية:" على برشلونة التوقيع مع مهاجم جديد من قبل إصابة فاتي".
وتابع ريفالدو: "لكن بعد إصابة فاتي أصبح الأمر إلزامي بشكل أكبر، ويجب على برشلونة محاولة القيام بذلك، بالتعاقد مع مهاجم أو اثنين، للقتال على دوري أبطال أوروبا".
فاتي يجب أن يركز على عودته للملاعب فقط بشكل أقوى، وأن الإصابات جزء من كرة القدم، أتمنى أن يكون نجمًا عالميًا ".
وخضع فاتي لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بعد إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، ومن المقرر غيابه لمدة أربعة أشهر.
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