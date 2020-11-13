ليفربول ينافس قطبي مانشستر للحصول على خدمات مدافع لايبزيج

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، في سباق التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لشبكة "سبورتس مول" البريطانية، فإن ليفربول ينافس قطبي مدينة مانشستر في سباق الحصول على دايوت أوباميكانو، خلال فترة الانتقالاتالشتوية المقبلة.
وتابع التقرير، أن الثلاث الأندية الإنجليزية سيواجهون منافسة شرسة من جانب نادي بايرن ميونخ، الذي يضع المدافع الشاب نصب أعينه أيضًا.
وأوضح التقرير أنّ الأندية المذكورة على استعداد لدفع قيمةالشرط الجزائي، في عقد صاحب الـ"22" عامًا، والذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.
ويرغب نادي ليفربول في ترميم خط دفاعه في الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما ضربت الإصابات الخط الخلفي، حيث تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز لإصابة في الركبة وإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى إصابة جويل ماتيب بفيروس كورونا.
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