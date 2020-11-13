الشمرلى: أنا غير مقيد بسجلات المدربين بالطائرة منذ 2016 .. واحترم واقدر جميع المرشحين

قال شريف الشمرلى المحاضر الدولى فى لعبة الكرة الطائرة ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي السابق ، والمدير الفنى للمنتخبات الوطنية السابق ، والمرشح فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على منصب الرئاسة ، والتى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، أنه حصل على شهادة من اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى بتاريخ 4 نوفمبر الجارى ، تفيد بأنه غير

مقيد بسجلات المدربين بالاتحاد منذ عام 2016 وحتى تاريخه ، مشيرا إلى أن آخر فريق دربه كان طلائع الجيش فى البطولة الإفريقية للأندية التى أقيمت فى أكتوبر عام 2016 ، وفاز بها فريقه والتى أقيمت على مجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .

أضاف الشمرلى أنه يكن كل احترام وتقدير لجميع المرشحين

سواء على منصب الرئاسة أو المناصب الأخرى ، مؤكدا أن قائمته تضم هناء حمزة على منصب النائب ، وهويدا مندى فى أمانة الصندوق ، أما بقية أفراد القائمة فسوف يتم الإعلان عنهم فور إنتهاء مدة الطعون ، لافتا إلى أنه يسعى إلى الارتقاء باللعبة ، وعودتها إلى ما كانت عليه بالسابق ، حيث كانت الكرة الطائرة ثانى لعبة شعبية فى مصر بعد كرة القدم ، فضلا عن حصولها على مراكز متقدمة فى بطولات العالم ، فى المراحل السنية المختلفة رجال وسيدات .