قال شريف الشمرلى المحاضر الدولى فى لعبة الكرة الطائرة ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي السابق ، والمدير الفنى للمنتخبات الوطنية السابق ، والمرشح فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على منصب الرئاسة ، والتى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، أنه حصل على شهادة من اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى بتاريخ 4 نوفمبر الجارى ، تفيد بأنه غيرمقيد بسجلات المدربين بالاتحاد منذ عام 2016 وحتى تاريخه ، مشيرا إلى أن آخر فريق دربه كان طلائع الجيش فى البطولة الإفريقية للأندية التى أقيمت فى أكتوبر عام 2016 ، وفاز بها فريقه والتى أقيمت على مجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .
أضاف الشمرلى أنه يكن كل احترام وتقدير لجميع المرشحينسواء على منصب الرئاسة أو المناصب الأخرى ، مؤكدا أن قائمته تضم هناء حمزة على منصب النائب ، وهويدا مندى فى أمانة الصندوق ، أما بقية أفراد القائمة فسوف يتم الإعلان عنهم فور إنتهاء مدة الطعون ، لافتا إلى أنه يسعى إلى الارتقاء باللعبة ، وعودتها إلى ما كانت عليه بالسابق ، حيث كانت الكرة الطائرة ثانى لعبة شعبية فى مصر بعد كرة القدم ، فضلا عن حصولها على مراكز متقدمة فى بطولات العالم ، فى المراحل السنية المختلفة رجال وسيدات .
كانت هذه تفاصيل خبر الشمرلى: أنا غير مقيد بسجلات المدربين بالطائرة منذ 2016 .. واحترم واقدر جميع المرشحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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