الغاني " أوسو" يقترب من الشفاء والمشاركة أمام السودان

توقعت مصادر صحفية غانية مشاركة صامويل أوسو جناح الأهلي السعودي، في لقاء السودان الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لتصفيات الامم الأفريقية.

كان اللاعب الغاني قد خرج مصابًا في المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام السودان، أمس الخميس، ضمن نفس

التصفيات بالجولة الثالثة، والمؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية وتغلب المنتخب الغاني بهدفين نظيفين.

وتم استبدال اللاعب البالغ من العمر "24 عامًا" في الدقيقة 62 بعدما تعرض لضربة في اللقاء.

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وأوضحت التقارير الصحافية في غانا أن أوسو كان قد تعافى من إصابة خفيفة قبل يوم من مواجهة السودان، إلا أنه تأثر بشدة خلال المباراة مما أجبر المدرب تشارلز أكونور على استبداله.

وتوقعت صحيفة "غانا سوكر" أن يكون أوسو جاهزًا لمباراة غانا المقبلة أمام السودان في العاصمة الخرطوم الثلاثاء المقبل.