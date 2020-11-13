الضرب تحت الحزام يحسم انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

اشتعلت الحرب الخفية والتي وصلت إلى حد "الضرب تحت الحزام" بين المرشحين على رئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي تقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وبعد إعلان اللجنة المؤقتة المكلقة بإدارة شؤون الاتحاد عن استبعاد أحمد عبدالدايم من قائمة المرشحين للرئاسة واستبعاد كل من أحمد البنا وتامر بيبرس المرشحان للعضوية والذين يحق لهم الطعن على قرار الاستبعاد خلال ثلاثة أيام؛ لتصبح الطعون على المرشحين هي سلاح حسم المعركة الانتخابية .

ويجهز المرشحين الذين تم استبعادهم أوراقهم لتقديم الطعون بشكل رسمي على استبعادهم من قائمة المرشحين الا أن النية باتت واضحة لدي مجلس إدارة الاتحاد المعين على إقصاء أحمد عبدالدايم خارج المنافسة لأفساح المجال لمرشح بعينة.

ويبدو أن الرياح ستأتي بما

لا تشتهيه السفن؛ إذ ترددت انباء عن تقديم طعون ضد فؤاد عبدالسلام المرشح لرئاسة وشريف الشمرلي المرشح للرئاسة أيضًا.ويبقى عبدالحميد الوسيمي مرشح الرئاسة الوحيد خارج دائرة الطعون والذي من الوارد أن يصبح رئيسًا لاتحاد الكرة الطائرة بالتزكية حال قبول الطعون التي ستقدم في فؤاد عبدالسلام وشريف الشمرلي واستبعادهما من الانتخابات

ومن المنظر أن يتم الطعن على ترشح فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد الأسبق والذي سقط في آخر انتخابات أجريت في الاتحاد عام 2016، وكان وقتها مشرفًا عليها بصفته رئيسًا للاتحاد.

ويسعى عبدالسلام بكل قوته للعودة إلى كرسي الرئاسة من أجل التغطية على الكثير من

المخالفات المالية والملاحظات التى اكتشفها الإدارة العامة للتفتيش الخارجى بوزارة الشباب والرياضة والتى قامت بفحص بعض الجوانب المالية والإدارية على الاتحاد خلال العامين الماليين 2016 / 2017 و 2017 / 2018 والتي حدثت أثناء تواجده كرئيس للاتحاد وعدم منح أحد الفرصة للبحث عنها ومطالبته بتسويتها، خاصة تنظيم بطولة العالم تحت 23 عاما للرجال عام 2017 والتى شابها العديد من المخالفات.أما شريف الشمرلي فمن المنتظر أن يتم الطعن عليه بسبب أن ترشحه مخالف للائحة الاتحاد والتي تنص على أن يكون قد اعتزل التدريب قبل الترشح بمدة شهر على الأقل ورفع أسمه من جدول المشتغلين بالتدريب من واقع سجلات المدربين وتقديم شهادة بذلك وهو ما لم يحدث حيث لا زال الشمرلي عضوا بلجنة المدربين بالاتحاد الدولي وتولى تدريب العديد من الفرق والمنتخبات .

اتحاد الكرة الطائرة لازال على موعد مع الأزمات خلال الفترة المقبلة بسبب الصراعات الشخصية وعدم تغليب الصالح العام .