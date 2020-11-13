القبض على رئيس الإتحاد البوليفي يثير أزمة

قال الاتحاد البوليفي لكرة القدم إن الشرطة ألقت القبض على الرئيس المؤقت للاتحاد خلال مباراة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2020 بسبب مزاعم فساد.

وفاجأت الشرطة بملابس مدنية ماركو رودريجيز الذي كان يجلس في المدرجات مع اللاعبين غير المشاركين في المباراة باستاد هيراندو سيليس في العاصمة لاباز.

واتهمت بعض الأندية واتحاد اللاعبين المحترفين في بوليفيا رودريجيز بالفساد والتربح بالإضافة إلى عدم امتثاله لحكم محكمة بترك منصبه كرئيس للاتحاد البوليفي.

وتجرى انتخابات رئاسة الاتحاد البوليفي يومي الجمعة والسبت للفترة حتى 2022.

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وقال جاستون أوريبي المدير التنفيذي للاتحاد البوليفي والمقرب من رودريجيز :

نؤمن بوجود نوايا سيئة، ونؤمن أن الهدف المطلق هو عدم إقامة الانتخابات.

وأبلغ أوريبي محطة "إيه.تي.بي" التلفزيونية : الشرطة جاءت بمجموعة خاصة للقبض على ماركو رودريجيز.

وأعلن أوريبي أن رودرييز تعرض لمشاكل صحية أثناء محاولة الشرطة نقله من لاباز إلى مدينة سانتا كروز لمواصلة الإجراءات القضائية وتم نقله إلى المستشفى.

وخسرت بوليفيا 2-3 أمام الإكوادور بركلة جزاء في الدقيقة 88.