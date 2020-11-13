كروس وأوباميانج يشعلان وسائل التواصل الإجتماعي

رفض بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، الانتقادات التي وجهها إليه لاعب وسط ريال مدريد توني كروس على خلفية احتفاله بعد هز الشباك بارتداء بعض الأقنعة.
وقال اوباميانج ،أنه سيستمر في الاحتفال بنفس الطريقة.
وكان كروس لاعب منتخب ألمانيا، قد أكد عدم إعجابه بطريقة أوباميانج في الاحتفال بتسجيل الأهداف.
وانتقد كروس أيضا أنطوان جريزمان بسبب قيامه
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تعهد أوباميانج بالاستمرار في الاحتفال بنفس الطريقة ووضع أقنعة شخصيات شهيرة مثل الرجل العنكبوت والنمر الوردي.
وقال أوباميانج عبر "تويتر" : بالمناسبة هل توني كروس لديه أطفال؟ تذكر فقط أننيقمت بهذا بضع مرات من أجل ابني وسأستمر في القيام به، أتمنى أن يكون لديك أطفال يوما ما وأن تعمل على إسعادهم، قبل أن يرد كروس على التغريدة ويؤكد أن لديه 3 أطفال، مما أشعل وسائل التواصل وردود المحبين للنجمين.
وأحرز أوباميانج هدفين لفريقه اللندني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسيسعى لزيادة هذا العدد عندما يحل فريقه ضيفا على ليدز يونايتد في 22 نوفمبر الجاري .
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