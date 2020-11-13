تفاصيل إصابة محمود وحيد لاعب الأهلي

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالكفي نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.
أضاف طبيب الأهلي إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصرغدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.
وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.
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