تفاصيل إصابة محمود وحيد لاعب الأهلي

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، اشتكى ‏من إجهاد عضلي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك

في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم ‏‏27 من الشهر الجاري.‏

أضاف طبيب الأهلي إن وحيد سوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر

غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته في المشاركة خلال المران الجماعي.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب فني وخططي، وقبل نهاية المران اشتكى ‏وحيد من حالة إجهاد عضلي، وفضل طبيب الفريق خروجه للاطمئنان ‏على حالته قبل خضوعه لفحص طبي جديد غدًا قبل المران.‏

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