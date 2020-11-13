الامارات | طاقم إماراتي دولي لإدارة وديتي المنتخب السعودي مع جامايكا

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم إماراتي دولي لإدارة وديتي المنتخب السعودي مع جامايكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر إلى العاصمة السعودية الرياض طاقم تحكيم دولي إماراتي مكون من أحمد عيسى درويش "ساحة"، ويحيى الملا "ساحة"، وعلي راشد النعيمي "حكم مساعد"، وسبت عبيد "حكم مساعد" لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب السعودي مع نظيره منتخب جامايكا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد خاطب اتحاد الكرة بطلب الإستعانة بطاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة المباراتين في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين، وذلك بحسب البيان الصحافي الصادر من اتحاد الإمارات لكرة القدم. من جهة أخرى اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن "ساحة"، عمار الجنيبي "ساحة" ، ومحمد أحمد يوسف "مساعد أول"، وحسن المهري "مساعد ثان" للتواجد والمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق للفترة من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبل.

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وتقام مباراة المنتخب السعودي غداً الساعة (20:30 بتوقيت الإمارات)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات "الأخضر" للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من اربع مباريات وبفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان الذي لعب مباراة أكثر.

وكان المنتخب السعودي قد دخل معسكره في الرياض يوم الاثنين الماضي بمشاركة 28 لاعباً وقع عليهم اختيار الفرنسي هيرفيه رينار. ويبحث رينار عن الفوز السادس مع السعودية، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر في اثنتين كانتا في خليجي 2019. وسجل هجوم المنتخب في تلك المباريات 16 هدفاً فيما اهتزت شباكه 10 مرات، وتقدم معه مركزاً واحداً في التصنيف الدولي للمنتخبات.





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