شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني قوي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة بدنية وتأهيلية، على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. و جاءت الفقرة الأولى بالجري لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها إطالات وقفز حواجز قصيرة، بجانب تدريبات مرونة . وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ١٥ دقيقة . ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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