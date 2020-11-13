شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لزيزو و شيكابالا في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للثنائي محمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمود عبدالعزيز «زيزو»، وذلك على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة . وأدى الثنائي تدريبات بجيمانيزيوم النادي، وفقا لتعليمات الجهاز الفني، لرفع معدل اللياقة لديهم، وتجهيزيهما بأفضل شكل للفترة المقبلة. ويستعد الفريق للمباريات القادمة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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