محمد عواد ينتظم في التدريبات الجماعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس .
جاء ذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي بمران أمس ، فيما شارك اليوم بشكل طبيعي.
ويستعد الزمالك، لمواجهة اف سي مصر، يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لكأٍس مصر.
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