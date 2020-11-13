شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظم في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس .

جاء ذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي بمران أمس ، فيما شارك اليوم بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك، لمواجهة اف سي مصر، يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لكأٍس مصر.