شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات تدريبية مخففة للاعبي الزمالك قبل مواجهة «مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة بدنية وتأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

و جاءت الفقرة الأولى بالجري لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها إطالات وقفز حواجز قصيرة، بجانب تدريبات مرونة، وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ١٥ دقيقة .

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري، تحت اشراف مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق.