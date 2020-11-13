شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من نزلة برد.. مرتضى منصور يظهر في الزمالك لأول مرة بعد انتخابات البرلمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا حضور المستشار مرتضى منصور في الخامسة مساء اليوم الجمعة لمقر النادي في أول ظهور رسمي له داخل القلعة البيضاء بعد انتهاء ماراثون انتخابات البرلمان عن دائرة ميت غمر.
وكان مرتضى منصور قد غاب عن النادي خلال الأيام الماضية التي أعقبت الانتخابات التي خسر فيها مقعده.
وكشف الجهاز التنفيذي للنادي عن وصول المستشار مرتضى رئيس النادي لمقر مكتبه في تمام الخامسة لممارسة مهام عمله بشكل طبيعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي حالت دون حضوره للنادي اليومين الماضيين.
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