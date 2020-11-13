شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب عدم مشاركة سيرينو في الأدوار الأولى من دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت إدارة النادي الأهلي عدم مشاركة الأورجوياني سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، في الأدوار الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى يتسنى للفريق شراءه في الفترة الشتوية.

وجدد مجلس إدارة النادي الأهلي مفاوضاته مع نظيره في نادي صن داونز الجنوب إفريقي، لحسم صفقة انتقال الجناح الأورجواياني سيرينو إلى صفوف القلعة الحمراء.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأهلي سيرسل عرضًا للنادي الجنوب إفريقي بقيمة 2.5 مليون دولار بجانب انتقال نهائي للأنجولي جيرالدو، وذلك في ظل تمسك المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بضم اللاعب.

ويحاول محمود الخطيب، رئيس الأهلي، استغلال علاقته الجيدة برئيس صن داونز في حسم الصفقة، وفتح باب التعاون بين الناديين ومحاولة إغراء النادي الجنوب إفريقي بالموافقة على إعارة لاعبين من الأهلي في حالة الاحتياج إليهم.