شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب الأمن مجددا لحضور الجماهير ودية الأوليمبي و البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إنه تم مخاطبة الجهات الأمنية مؤخرا من أجل حضور جماهير في ودية منتخب مصر الاوليمبي والبرازيل المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدورة التي تستضيفها مصر في الفترة من 12 حتي 17 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات مصر الاوليمبي و البرازيل و كوريا الجنوبية استعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 .

وأعلن الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، عن وجود حالة كورونا بصفوف المنتخب الأولمبي المتواجد في القاهرة حاليا استعدادا لمواجهة منتخبنا الأولمبي وكوريا الجنوبية وديا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، وقال الاتحاد فى بيان عبر موقعه الرسمي أن أيرتون لوكاس ظهير المنتخب ونادي سبارتاك موسكو الروسي، سيغيب عن مواجهة مصر بسبب إصابته بفيروس كورونا، بجانب غياب لويز فيليبي لإصابة عضلية.

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وأوضح الاتحاد البرازيلي أن الثنائي تغيب عن مران الأمس في استاد بتروسبورت، بجانب غياب الحارس فيليب ميجيولارو والذى سيشارك في تدريبات اليوم وجاهز لمواجهتي كوريا ومصر.

من ناحية أخرى أبدى ريكاردو لين رئيس بعثة منتخب البرازيل سعادته بالتواجد فى مصر، موجها الشكر إلى الدولة المصرية على الاستقبال الحافل، فور القدوم إلى مصر، لخوض وديتى مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .