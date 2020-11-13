شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد مباراة المنتخب أمام توجو بالتصفيات الأفريقية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة غدا ، مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره توجو التى تقام فى التاسعة من مساء غد باستاد القاهرة ، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، لدعمهم ومساندتهم، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال التصفيات، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم .

وكان وزير الرياضة قد شهد تدريب المنتخب من قبل ، دعما وتشجيعا للاعبين ، ولمناقشتهم في الفترة المقبلة ، و ضرورة الفوز في التصفيات .

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يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مساء اليوم تدريباته على استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق لمنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لم تتم زيادة راتب حسام البدرى المدير الفنى لاتحاد الكرة بنسبة 10% كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه رغم أن تجديد العقد كان فى شهر سبتمبر الماضى إلا أنه تم تجديد العقد ولم يتم زيادة راتب حسام البدرى بنسبة 10% فى راتب سبتمبر أو أكتوبر، رغم وجود ذلك فى العقد وفقًا للبنود المتفق عليها إلا أنه لم يحصل على الزيادة ولم يقرر اتحاد الكرة صرفها له