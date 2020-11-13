شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يوجه الشكر لمحمد رجب وكريم لالا بعد نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت إدارة نادى الانتاج الحربى الثنائى محمد رجب وكريم لالا لاعبا الفريق بتوجيه الشكر لهم بنهاية الموسم الجارى بناء على تقرير مختار مختار المدير الفنى للفريق ، وبذلك يكون رحل عن الانتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الانتاج وموسى دياورا الذى وقع للبنك الاهلى بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا.

نجح نادى الإنتاج الحربى فى إبرام ستة صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس ، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، وذلك ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الايسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الايسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بالاضافة للتعاقد مع محمد عبد المنعم تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ،ضمن خطة تدعيم خط دفاع الفريق بناء على رؤية مختار مختار المدير الفنى للفريق.

و تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على مناقشة تطورات الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ودخل فريق الإنتاج الحربى بداية من أمس الخميس، معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الجديد، وقرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى خوض أربع مباريات ودية لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا للدوري الجديد، حيث تقرر أن يواجه فريق الرجاء وسيراميكا كليوباترا بمعسكره بالإسكندرية ثم يلاقى أسوان وطلائع الجيش بعد العودة للقاهرة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

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وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق مدد تعاقده مع الفريق لمدة موسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "عقدنا جلسة مع مختار مختار ووقع على العقد الجديد لمدة موسم بشكل رسمي"

وأضاف خالد مهدى "لجنة التعاقدات بالإنتاج تواصل اجتماعاتها بالتنسيق مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق لمناقشة أخر تطورات الصفقات الجديدة تمهيداً للإعلان الرسمي عنها".

وفى أغسطس الماضى أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مؤكداً أن لقاء طلائع الجيش سيكون الأخيرة له مع الفريق قبل أن يستجيب لضغوط إدارة الإنتاج الحربى ويتراجع عن الاستقالة.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 120 مباراة فاز في 36 وتعادل في 42 و خسر مثلهم.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بينما أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة جمعها من 34 لقاء فاز في 11 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.