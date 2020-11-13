شكرا لقرائتكم فقرة خاصة لزيزو وشيكابالا فى الجيم.. وعواد ينتظم فى مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود عبدالعزيز "زيزو" ، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة .

وأدى الثنائي تدريبات بجيمانيزيوم النادي، وفقا لتعليمات الجهاز الفني ، لرفع معدل اللياقة لديهم، وتجهيزيهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

كما شارك محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي بمران أمس ، فيما شارك اليوم بشكل طبيعي.

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وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة بدنية وتأهيلية، على هامش المران ، و جاءت الفقرة الأولى بالجري لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها إطالات وقفز حواجز قصيرة، بجانب تدريبات مرونة ،وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة 15 دقيقة .

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.