شكرا لقرائتكم شيكابالا بقميص النني في أرسنال: "مايسترو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجم وسط نادى الزمالك، بالإنجازات الأخيرة التى حققها النجم المصرى محمد الننى مع فريقه أرسنال الإنجليزى، بطريقة خاصة.

ونشر شيكابالا صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام من داخل نادى الزمالك، حيث ارتدى قميص محمد الننى وعلق على الصور قائلاً "مايسترو".

تفوق النجم المصري محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال، على جميع نجوم الدوري الإنجليزي، برقم مميز، بعد مرور 8 جولات من عمر الموسم الحالى 2020 – 2021.

وفقًا لموقع "WhoScored"، المتخصص فى رصد الإحصائيات، فإن النجم المصرى محمد الننى، لاعب وسط أرسنال، يعد صاحب أفضل معدل دقة تمرير فى الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بنسبة 94.1 %.

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أضاف الموقع "WhoScored"، أن النني، قام بتمرير الكرة 304 تمريرات، خلال الموسم الحالى من البريميرليج، أخطأ فقط فى 18 تمريرة.

وخاض محمد الننى، 5 مباريات مع الجانرز، بمجموع مشاركة فى 450 دقيقة، خلال الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، وظهر بمستوى جيد، خاصة خلال مواجهة مانشستر يونايتد، فى الجولة السابعة، والتى حسمها أرسنال، بهدف أوباميانج، من ركلة جزاء.

ونجح النجم المصرى، فى الحصول على ثقة ميكيل أرتيتا، المدير الفنى الإسباني لفريق أرسنال، خلال الموسم الحالى، بعدما قضى اللاعب الموسم الماضى، معارا لفريق بشكتاش التركي.

وارتدى محمد الننى، شارة قيادة فريق أرسنال، خلال الموسم الحالى، للمرة الأولى، خلال مواجهة فريق دوندالك الأيرلندى، بالجولة الثانية من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ويحتل أرسنال، المركز الحادى عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الموسم الحالى، برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر ليستر سيتي، برصيد 18 نقطة.