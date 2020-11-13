شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة سيرينو مع اقترب إعارة بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستمر محاولات مسئولو النادي الأهلي لضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي رغم مُغالاة النادي الجنوب أفريقي في طلباته للإستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، ومازالت جهود الأهلي مُستمرة لحسم الصفقة في ظل القناعة التامة بقدرات اللاعب لدى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الذي سبق له تدريب سيرينو في صن داونز لفترة طويلة قبل تولّى موسيماني مهمة تدريب الأهلي أول أكتوبر الماضي.

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الأهلي فتح خطوط إتصالات مُكثفة مع إدارة صن داونز لحسم الصفقة وإستغل علاقة موسيماني القوية بإدارة صن داونز بإعتباره مدرباً سابقاً للفريق الجنوب أفريقي لمدة 8 سنوات لكن إدارة صن داونز مازالت تتحفظ على فكرة الإستغناء عن اللاعب الأورجوياني الذي يُعد أحد أهم نجوم الفريق رغم الأهلي عرض 3 ملايين دولار لحسم الصفقة.

محاولات الأهلي للفوز بخدمات نجم صن داونز مازالت مُستمرة لاسيما بعد الإقتراب من الإستغناء عن السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق وهو ما يُسهّل من مهمة قيد سيرينو بدلاً من بادجي.