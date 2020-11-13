شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: نثق في قدرة أبطالنا على تحقيق ميداليات أولمبية في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عنلى ثقته في قدرة أبطال مصر على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافسات أولمبياد طوكيو 2021 استناداً على تألقهم ونتائجهم المتميزة في شتى البطولات الدولية، وحسم ألقابها، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات خلال فترة استعدادهم لدورة الألعاب الأوليمبية.

جاء ذلك تعقيباً على تأهل اللاعب مروان القماش إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد كسره الرقم التأهيلي لسباق 800 متر حرة بزمن، حاصلاً على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

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وقدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب مروان القماش بالتأهل للأولمبياد، وكذا الاتحاد المصري للسباحة على المجهودات المبذولة على نحو تدريبات، واستعدادات اللاعبين للبطولات الدولية، وتحقيقهم لنتائج مبهرة في مختلف المنافسات.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى دعم الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، ومؤازرة جميع اللاعبين واللاعبات، ومتابعة تجهيزاتهم للمنافسات المختلفة في ضوء الحرص على مواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.