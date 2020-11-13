شكرا لقرائتكم الأهلى يُحدد موعد توثيق عقد مروان محسن بعد التجديد 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يقوم مسئولو النادي الأهلي بتوثيق عقد مروان محسن مهاجم الفريق خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى السادس من ديسمبر المقبل بعدما قام اللاعب بتجديد عقده مع النادي قبل عدة أسابيع لمدة ثلاثة مواسم وأعلن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب أن توثيق عقد المهاجم الدولي سيتم في غضون أيام ولا توجد هناك مشكلة بين اللاعب والنادي في هذا الأمر ، موضحاً أن التوثيق سيتم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى السادس من الشهر المقبل حسب إتصالاته مع مسئولو الاهلي.

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وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قد عقد جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق لتحفيزه ودعمه والشد من أزره بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، وتحدث موسميانى مع مروان عن ضرورة تحليه بالثقة فى نفسه ومواصلة الجهد والتركيز فى المباريات المقبلة حتى يعود للمنتخب الوطني الأول فى أقرب فرصة، خاصة أنه كان عنصراً أساسياً فى المنتخب خلال فترة سابقة قبل أن يستبعده الجهاز الفني للفريق القومي بقيادة حسام البدرى، وطالب موسمياني مروان بالتركيز واحترام وجهة نظر جهاز المنتخب من أجل العودة سريعاً لصفوف قائمة الفراعنة.

وضم البدرى 6 لاعبين من الأهلي للمعسكر المنتحخب الحالى وهم، محمد الشناوي ، أيمن اشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدى قفشة ومحمد هاني ، ويخوض منتخب مصر الأول حالياً معسكر مغلق استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.