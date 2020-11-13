منتخب الجزائر يطير إلى زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سافرت بعثة المنتخب الجزائري، اليوم الجمعة، إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، استعدادا لملاقاة منتخب زيمبابوي الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون.

وكان المنتخب الجزائري حسم المواجهة الأولى التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس 3 / 1، في مباراة الذهاب بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الجزائري إلى هراري بعد 10 ساعات من السفر، على أن تتوقف الطائرة التي تقلها لفترة قصيرة بمدينة ياوندي العاصمة السياسية للكاميرون.

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وأكد خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري أن جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في مباراة العودة، وأن الهدف يبقى واحدا، وهو تحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا مبكرا.

وأشار زطشي، في تصريح للإذاعة الجزائرية قبل إقلاع الطائرة الخاصة التي تقل أفراد البعثة، أن كل الإمكانيات تم تسخيرها لتمكين المنتخب من إسعاد الجماهير الجزائرية مرة أخرى.

على صعيد آخر، أكد زطشي أن الكرة الجزائرية تتمتع بمصداقية كبيرة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه ليس بحاجة لعمل الكواليس للترويج لترشحه لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ودعا زطشي، إلى تكاتف جهود الجزائريين لضمان نجاحه في انتخابات الفيفا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالجزائر التي يتسيد منتخبها الأول الكرة الأفريقية في انتظار أن تسير الأندية الجزائرية على الدرب لاحقا.