بالأرقام.. قفزة لمصطفى ورمضان يتصدر.. تعرف على أغلى لاعبي الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رصد موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبي كرة القدم، قائمة النجوم الأغلى في مسابقة الدوري المصري بعد أسابيع قليلة من نهايتها في شهر أكتوبر الماضي، بتتويج الأهلي باللقب الـ42 في تاريخه.

وقال الموقع العالمي إن الفائز الأكبر من التحديث الجديد لقيمة السوق في مصر هو مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي ارتفع سعره من 1.55 إلى 2.5 مليون يورو، بعدما سجل 11 هدفًا في الدوري وخمسة في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن مصطفى محمد تساوى مع زميله التونسي فرجاني ساسي كأغلى لاعبي الزمالك (2.5 مليون يورو)، ويأتي خلفهما المغربي أشرف بنشرقي جناح الفارس الأبيض، الذي ارتفعت قيمته السوقية من 1.2 إلى 2 مليون يورو.

وأشار إلى أن قيمة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ارتفعت من 800 ألف يورو إلى 2.5 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعبي المارد الأحمر، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 24 مباراة بالدوري، حيث استقبل 8 أهداف فقط.

ولا يزال رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الجديد، على قمة أغلى لاعبي الدوري المصري رغم انخفاض قيمته التسويقية بمقدار 200 ألف يورو، لتصبح 3 ملايين يورو، حيث غاب شهرين للإصابة ولم يلعب أي مباراة رسمية في 2020.

قائمة أغلى لاعبي الدوري المصري من الناحية التسويقية:

1- رمضان صبحي "بيراميدز" - 3 مليون يورو.

2- مصطفى محمد "الزمالك" - 2.5 مليون يورو.

2- محمد الشناوي "الأهلي" - 2.5 مليون يورو.

2- فرجاني ساسي "الزمالك" - 2.5 مليون يورو.

5- أشرف بنشرقي "الزمالك" - 2 مليون يورو.

6- عبدالله السعيد "بيراميدز" - 1.6 مليون يورو.

7- محمود علاء "الزمالك" - 1.5 مليون يورو.

7- إريك تراوري "بيراميدز" - 1.5 مليون يورو.

7- جونيور أجايي "الأهلي" - 1.5 مليون يورو.

7- محمد مجدي أفشة "الأهلي" - 1.5 مليون يورو.

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7- عمرو السولية "الأهلي" - 1.5 مليون يورو.

7- أليو ديانج "الأهلي" - 1.5 مليون يورو.

7- علي معلول "الأهلي" - 1.5 مليون يورو.

7- ويلفريد كانون "بيراميدز" - 1.5 مليون يورو.

من ناحية أخرى، ظل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على قمة أغلى اللاعبين المصريين بشكل عام بقيمة تسويقية وصلت إلى 120 مليون يورو، حيث شهدت قائمة العشرة الأوائل حضور جميع المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين من الناحية التسويقية:

1- محمد صلاح "ليفربول" - 120 مليون يورو.

2- محمود حسن تريزيجيه "أستون فيلا" - 8 مليون يورو.

3- محمد النني "آرسنال" - 7 مليون يورو.

4- أحمد حجازي "معار لاتحاد جدة من وست برومتش" - 3.5 مليون يورو.

5- رمضان صبحي "بيراميدز" - 3 مليون يورو.

6- أحمد حسن كوكا "أولمبياكوس" - 2.8 مليون يورو.

7- محمد الشناوي "الأهلي" - 2.5 مليون يورو.

7- مصطفى محمد "الزمالك" - 2.5 مليون يورو.

9- أحمد المحمدي "أستون فيلا" - 2 مليون يورو.

10- عبدالله السعيد "بيراميدز" - 1.6 مليون يورو.