محمود وحيد يغادر مران الأهلي.. وتدريبات خاصة للمدافعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية.

وبعد المحاضرة، أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.

وتعرض وليد سليمان لكدمة خفيفة في اليد إلا أنه استكمل المران بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص طبي سريع.

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من جانبه، خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للمدافعين وحرص على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية لتعاملهم مع الهجمات، وذلك من خلال وجود كثافة عددية للاعبي الوسط والهجوم.

كما خاض الفريق أكثر من فقرة تدريبية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، خاصة فيما يتعلق بالضغط وبناء الهجمات، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة موسيماني والمجموعة الثانية تحت قيادة كيفين جونسون المدرب العام.

وحرص موسيماني على عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون، والحديث مع اللاعبين قبل وأثناء المران لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالتحرك في الملعب ودقة تمرير الكرة.

وخضغ محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي بعدما اشتكى من إصابة خلال مران الفريق الجماعي، وفضّل خالد محمود، طبيب الفريق، عدم إكمال اللاعب المران.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.