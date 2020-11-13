مشرف المقاولون يعلق على الفريق الذي سيشجعه صلاح في نهائي دوري الأبطال

علق محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على الفريق الذي سيشجعه لاعب ذئاب الجبل السابق، محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي مصري خالص، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

قال محمد عادل عبر برنامج اللعيب بقناة "إم بي سي مصر":" لا أعلم

إن كان صلاح أهلاوي أم زمالكاوي، حينما جلست معه وخيرته بين الأهلي أو الزمالك قال لي خارج مصر".

وتابع مشرف المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب:" حتى لو كنت أعرف لن أقول، إنه مصري، ويجب أن نكون حريصين على وضعه في هذه المكانة".

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وكان صلاح علق على وصول

قطبي الكرة المصرية إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، مبديًا فخره بذلك الأمر على مستوى قارة أفريقيا، مطالبًاجمهور الفريق الخاسر، بتقبل الهزيمة دون شحنات بين الجماهيرين.

وقال صلاح خلال حفل تكريمه بالاتحاد المصري لكرة القدم "طبعا الناس عارفة أنا عاوز مين يكسب"، وعندما سأله الإعلامي إبراهيم عبد الجواد قائلا: "مين؟"، رفض صلاح الرد والتوضيح.

وأقام اتحاد الكرة حفلا لتكريم محمد صلاح بعدما أصبح أول لاعب مصري يحقق بطولة الدوري الإنجليزي والتي حصدها مع فريق ليفربول.