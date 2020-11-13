ليفربول يبدي اهتمامه بضم مدافع تورينو الإيطالي

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
قالت شبكة "ذا أثليتك" البريطانية، أن نادي ليفربول يرغب في ترميم خط الدفاعفي الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما ضربت الإصابات هذا المركز.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول مهتم بالتعاقد الدولي البرازيلي جليسون بريمر مدافع تورينو الإيطالي.
وأشارت الصحيفة إلى، أن المسئولين في نادي ليفربول معجبين بإمكانيات جليسون صاحب الـ23 عامًا.
ويعاني ليفربول في هذا المركز، بعد إصابة فيرجيل فان دايك بالرباط الصليبي وجو جوميز الذي أجرى جراحة في الركبة منذ يومين، بالإضافة إلى إصابة جويل ماتيب بفيروس كورونا.
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