مرتضى منصور يرأس أول اجتماع لمجلس الزمالك بعد انتخابات مجلس النواب

يجتمع اليوم الجمعة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لمنافشة الكثير من الأمور بالنادي.

وسيكون ذلك الاجتماع الأول بالزمالك، بعد نهاية انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن يعقد في تمام الساعة السابعة.

وستناقش إدارة الزمالك الكثير من الملفات، من ضمنها الفترة المقبلة، الاستعدادات لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك

والموسم الكروي الجديد، وما يتطلبه من صفقات واللاعبين الراحلين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الصباحي اليوم ، وذلك في جزء من ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

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وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين؛ إذ

ظهروا بشكل قوي واستعداد جيد للفترة المقبلة.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام، على إعطاء بعض التعليمات والتوجيهات الفنية للاعبين على هامش التقسيمة.

العام للفريق لحين عودة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني من إجازته؛ إذ من المقرر عودته إلى القاهرة غدًا السبت.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.