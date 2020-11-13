موقع تونسي يسلط الضوء على انتقالات اللاعبين التونسيين للدوري المصري ويعدد أسبابها

سلط موقع تونسي الضوء على الانتقالات الكثيرة التي شهدت في الأونة الأخيرة لاعبين والنجوم التونسيين ينتقلون إلى الدوري المصري.

كتب الموقع "الحصري" التونسي، بأن الكثير من اللاعبين التونسيين، وقد يكون آخرهم فخر الدين بن يوسف الذي عاد إلى صفوف الإسماعيلي، انتقلوا إلى الدوري المصري، مفضلين الذهاب إلى هناك بدلًا من الدوري التونسي، الذي يعاني من مشاكل كثيرة من أبرزها ضعف المنافسة والتوقفات الكثيرة، والحالة السيئة للملاعب، وهو ما دفع الكثير منهم لـشد الرحال إلى الأندية المصرية.



أضاف الموقع بأن الكثير من اللاعبين التونسيين انتقلوا

إلى الأندية المصرية، للمنافسة على الألقاب القارية، واللعب في أعلى المستويات الكروية، وهناك آخرين فضلوا الانتقال للدوري المصري بحثًا عن الجوانب المالية.



أشار الموقع إلى أن قيمة اللاعبين التونسيين الذين يشاركوا في الدوري المصري، قاربت الـ10 مليون يورو "32 مليون دينار تونسي" ما يعادل 181.97 مليون جنيه مصري، حسب موقع ترانسفير ماركت.

وتابع الموقع إلى أن قائمة اللاعبين الدوليين بالمنتخب التونسي، على غرار علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب

الزمالك وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، ضمت لاعبين جدد مثل هيثم الجويني وفخر الدين بن يوسف.



وأشار، أن فرجاني ساسي نجم الزمالك تصدر قائمة أعلى اللاعبين بالقيمة التسويقية بـ2.5 مليون يورو وجاء علي معلول لاعب الأهلي ثانيًا بقيمة ناهزت 1.5 مليون يورو، واحتل عمر العيوني لاعب بيراميدز المركز الثالث بقيمة وصلت إلى مليون يورو.

جاءت قائمة اللاعبين التونسيين المتواجدين في الدوري المصري في القائمة الآتية:

الأهلي: علي معلول

الزمالك: فرجاني ساسي - حمزة المثلوثي

بيراميدز: عمر العيوني

المقاولون العرب: سيف الدين الجزيري - هيثم الجويني - وسيم النغموشي

وادي دجلة: إيهاب المباركي

سموحة: رفيق كابو

حرس الحدود: أيوب مشارك

الجونة: محمد الحبيب يكن

انبي: زياد بوغطاس اقترب من الانضمام للفريق البترولي

الإسماعيلي: فخر الدين بن يوسف