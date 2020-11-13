نونو سانتو يحقق جائزة مدرب شهر أكتوبر في البريميرليج

حصد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق ولفرهامبتون جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر الحساب الرسمي لها، فوز نونو سانتو بجائزة مدرب شهر أكتوبر في البريميرليج. شهر أكتوبر في البريميرليج. وتفوق مدرب الذئاب على جوزيه مورينيو (توتنام) وديفيد مويس (وست هام) ودين سميث (أستون فيلا) ورالف هازنهوتل (ساوثامبتون). Advertisements وحقق ولفرهامبتون 3 انتصارات الشهر الماضي أمام ليدز يونايتد وفولهام وكريستال بالأس. ويحتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة.

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