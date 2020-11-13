كشف اَندرو روبرتسون ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، عن شعوره ببعض الآلام العضلية، بعد مشاركته مع منتخب بلاده أسكتلندا أمام صربيا، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2021.
وقال روبرتسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لقد شعرت بآلامفي أوتار الركبة خلال المباراة".
وأوضح: "أوتار ركبتي اليسرى توقفت قليلًا في الشوط الثاني من الوقت الإضافي، أظن أنه مجرد تشنج عضلي".
الإصابات ضربت الخط الخلفي لدفاع ليفربول هذا الموسم، إذيُعاني كل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز، من إصابة في الركبة، وخضعا لعملية جراحية ولن يتواجد أي منهما مع الريدز، حتى نهاية موسم 2020/2021 الجاري، كما أصيب جويل ماتيب، واليوناني كونستانتينوس تسيميكاس بـ فيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى، أن منتخب أسكتلندا تأهل ليورو 2020، بعد الفوز على صربيا بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر روبرتسون يثير الشكوك حول إصابته العضلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.