روبرتسون يثير الشكوك حول إصابته العضلية

كشف اَندرو روبرتسون ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، عن شعوره ببعض الآلام العضلية، بعد مشاركته مع منتخب بلاده أسكتلندا أمام صربيا، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2021.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لقد شعرت بآلام

في أوتار الركبة خلال المباراة".

وأوضح: "أوتار ركبتي اليسرى توقفت قليلًا في الشوط الثاني من الوقت الإضافي، أظن أنه مجرد تشنج عضلي".

الإصابات ضربت الخط الخلفي لدفاع ليفربول هذا الموسم، إذ

يُعاني كل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز، من إصابة في الركبة، وخضعا لعملية جراحية ولن يتواجد أي منهما مع الريدز، حتى نهاية موسم 2020/2021 الجاري، كما أصيب جويل ماتيب، واليوناني كونستانتينوس تسيميكاس بـ فيروس كورونا

وتجدر الإشارة إلى، أن منتخب أسكتلندا تأهل ليورو 2020، بعد الفوز على صربيا بركلات الترجيح.